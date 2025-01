Manchester City : Savinho, le joli cadeau de Noël de Pep Guardiola

L’été dernier, quand Savinho débarquait à Manchester City, beaucoup le présentaient déjà comme le futur leader offensif des Skyblues. Il faut dire que le petit prodige brésilien avait régalé tout le monde du côté de Girona, autre équipe du City Football Group, battant notamment des records de dribbles réussis et nous offrant des actions de grande classe. Il avait d’ailleurs fait des débuts très intéressants, avec plusieurs grosses prestations sur les premiers mois de compétition, avant de sombrer au fur et à mesure que la saison avançait.

Avec 17 rencontres de Premier League (dont 12 titularisations) pour 1 but et 5 passes décisives jusqu’ici, celui qui est déjà international A avec la Canarinha (11 sélections, 1 but) a aussi souffert de la mauvaise passe de son équipe, qui semble désormais oubliée avec ces deux succès de rang en Premier League pendant cette période de fêtes. Un retour en grâce - à confirmer sur la durée bien sûr - auquel celui qui a un jour appartenu à l’ESTAC n’est pas étranger…

Il est en feu !

Effectivement, il sort de trois grosses prestations. Face à Everton le 26 décembre, il avait déjà brillé malgré ce score de 1-1, ayant réussi à faire des différences à plusieurs reprises face aux Toffees. Trois jours plus tard, sur la pelouse de Leicester, il a inscrit un but et délivré une passe décisive pour Erling Haaland, étant l’élément majeur de cette victoire 2-0. Puis, ce samedi, lors du large succès des Cityzens face à West Ham (4-1), il a terminé avec deux passes décisives au compteur. Deux semaines incroyables pour le Brésilien, qui a répondu positivement à la confiance accordée par Pep Guardiola, qui a notamment misé sur lui pour relancer l’équipe.

« Il a tout à prouver, et il est déterminé à le faire », résumait le coach catalan après la rencontre face aux Hammers, qui a tout de même ajouté qu’il avait encore des choses à améliorer, comme son agressivité. « Le talent est vraiment là. Il a très bien commencé et ça s’est un peu mal passé avec toute l’équipe. C’est normal pour un gars de son âge, mais il a une qualité exceptionnelle, donc c’est bien qu’il prenne confiance et qu’il fasse la différence », a pour sa part expliqué son coéquipier Kevin De Bruyne. Dans les médias anglais, le Brésilien est aussi encensé et désigné comme le principal artisan de cette fin de série négative des Skyblues. « Comment Savinho et ses éclats de talent ont relancé la puissance de Manchester City », titre par exemple The Independent.