Mathieu Valbuena prolonge à l'Olympiakos

Parti en Grèce à l'Olympiakos lors de l'été 2019, Mathieu Valbuena (36 ans) se plaît bien avec la formation du Pirée. Ainsi le milieu offensif français reste sur une nouvelle saison solide avec 2 buts et 8 passes décisives en 28 matches.

La suite après cette publicité

Alors qu'il arrivait en fin de contrat à l'issue de la saison, le natif de Bruges a trouvé un accord pour prolonger l'aventure. Il va donc rester au moins jusqu'à l'été 2022 avec la formation grecque. Avec l'Olympiakos, il a gagné le Championnat et la Coupe lors de la saison dernière.

Για άλλον έναν χρόνο θα φοράει τα ερυθρόλευκα ο Ματιέ Βαλμπουενά! / @MathieuVal8 in the red and white of Olympiacos for another year! 🔴⚪️#Olympiacos #MathieuValbuena #France #Football #Renew #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/BVaXNzPb2B