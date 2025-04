OM : Medhi Benatia envisage le scénario catastrophe

Pourtant second avec presque dix points d’avance au mois de janvier, l’Olympique de Marseille connait une fin de saison plus que difficile, et enchaîne les contre-performances. Les Phocéens ont même laissé la deuxième place de Ligue 1 à Monaco la semaine dernière, glissant dangereusement au classement. De quoi inquiéter Medhi Benatia, qui imagine une potentielle saison sans Ligue des Champions au Vélodrome… «S’il n’y avait pas de Ligue des champions, ce serait une catastrophe. Quand tu vois tout le travail qui a été fait, l’équipe qu’on a bâtie pour aller en C1, je ne pourrais pas accepter d’être sur le podium le 20 avril et plus le 18 mai. Ce n’est pas possible», a déclaré le Marocain dans une interview accordée à La Provence.

Avant de continuer : «Quand je demande à tous les gens du club de faire un petit plus, ce n’est pas pour rien. J’ai conscience de l’importance de la chose mais visiblement quelques-uns peuvent penser que ça ne changera rien pour eux parce qu’ils sont sous contrat. Ils se trompent. C’est fondamental pour l’OM d’être en Ligue des champions. Il n’y aura plus rien de normal sans C1… Je n’ai même pas envie d’y penser, la seule chose qui occupe mon esprit, c’est battre Montpellier.» Ce samedi, l’OM défiera Montpellier, lanterne rouge, pour tenter de mettre la pression sur ses concurrents directs à la Ligue des Champions.

