Équipe de France : la soirée contrastée d'Hugo Lloris

Ohé ohé capitaine abandonné. Cette chanson aurait pu résonner ce lundi soir à Bucarest. En effet, Hugo Lloris, le capitaine des Bleus a tout fait pour garder les siens en vie et dans la compétition. Lorsque les Tricolores étaient menés, un but à zéro, le joueur de Tottenham décidait de stopper le penalty de Ricardo Rodriguez, alors qu'il n'en avait pas arrêté depuis Mathusalem.

Ensuite, les Bleus prirent l'avantage et menaient même trois buts à un à la 75e minute. Mais, comme en première période et l'erreur de Lenglet, Lloris était bien abandonné par sa défense et encaissait alors deux nouvelles réalisations. Lors de la prolongation, il n'avait pas beaucoup de travail, c'est sûr, mais tout le monde redoutait les tirs au but.

Les Bleus seraient sortis avant sans lui

Ils sont venus et on sait que ce n'est pas un spécialiste. Alors, il a été pris à contre-pied quasiment à chaque fois et au seul moment où il est allé du bon côté, il n'a pu faire mieux que de toucher le ballon, qui finissait quand même par finir au fond des filets. Alors certes, il a encaissé trois buts et certes il n'a pas stoppé un seul tir au but, mais sans lui, les Bleus n'auraient même pas pu espérer.

« On va digérer cette défaite et surtout le scénario du match. On passe par tous les états. Ça fait partie du jeu. C’est le foot. C’est comme ça qu’on l’aime. Quand ça ne passe pas comme on le voudrait ça fait mal. La saison prochaine il faudra se remettre au taf », a-t-il d'ailleurs confié sur TF1. Du pain sur la planche... il y en a...