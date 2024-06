Le PSG doit énormément d’argent à Kylian Mbappé !

C’est désormais officiel. Après plusieurs années de rendez-vous manqués, le Real Madrid et Kylian Mbappé seront dorénavant liés jusqu’en 2029. Et alors qu’une annonce pour le moment modeste a eu lieu sur les réseaux sociaux, une grande présentation devrait avoir lieu à l’issue de l’Euro en Allemagne au stade Santiago-Bernabeu qui devrait être à guichets fermés pour l’occasion. Et alors qu’il va porter le numéro 9 pour sa première saison chez les Merengues, à l’instar de son idole Cristiano Ronaldo en 2009-10, le capitaine de l’équipe de France a fait part de sa joie à l’idée de rejoindre la Casa Blanca sur Instagram : «un rêve devenu réalité. Tellement heureux et fier de rejoindre le club de mon rêve, le Real Madrid. Personne ne peut comprendre à quel point je suis excité en ce moment. J’ai hâte de vous voir, Madridistas, et merci pour votre incroyable soutien. ¡Hala Madrid!»

Des propos qui vont forcément ravir les fans ibériques, mais qui pourraient faire grincer des dents certains supporters parisiens. En effet, alors que certains étaient déjà en rupture totale avec l’attaquant de 25 ans suite à sa saison quelque peu maussade, ce message peut clairement apparaître comme une confirmation à leur théorie selon laquelle Kylian Mbappé avait déjà la tête à Madrid depuis des mois. De plus, ce message enjoué dénote clairement avec l’une des dernières déclarations du numéro 7 parisien. Pour CNN, ce dernier avait expliqué les raisons de sa prolongation avec Paris en 2022 dans des termes surprenants : «c’était plus que le PSG, il y avait la Coupe du monde au Qatar, il y avait plein de choses autour de ça. C’était une grande et difficile décision. C’était très difficile pour un garçon de 20 ans (il avait 23 ans, NDLR). Mais je ne regrette rien. Dans une carrière, vous devez prendre des décisions difficiles et c’est ce que j’ai fait. Après, je suis devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG. Je veux juste me souvenir des belles choses. Bien sûr, ce n’était pas une situation facile, je ne souhaite à personne de vivre ça.»

Ces derniers temps, la relation entre lui et Nasser Al-Khelaïfi, le boss parisien, était devenue glaciale. Sur fond de promesses non tenues, le grief entre les deux hommes avait même mené à une discussion animée entre eux avant la dernière rencontre du capitaine des Bleus au Parc des Princes face

à Toulouse. Dans son premier message d’adieu, Kylian Mbappé avait même snobé le président qatari de sa vidéo de remerciements. Mais alors que peu de personnes n’avaient compris son message, certains pourraient y voir clair ce mardi suite aux dernières révélations de L’Equipe. En effet, selon nos confrères, le PSG doit beaucoup d’argent à l’international français aux 77 sélections.

Selon eux, le club de la capitale n’a toujours pas réglé les salaires d’avril et de mai du joueur. Pire encore, une prime qui aurait dû être versée en février n’a toujours pas été réglée envers l’attaquant de 25 ans. Le club de la capitale estime alors être dans son droit. Selon les informations de nos confrères, ces sommes non-réglées proviennent d’un accord entre toutes les parties en août au moment de la réintégration du joueur. À cette époque, le club avait demandé au joueur de consentir un effort financier en cas de départ. Alors qu’il a annoncé son départ en février, le clan du joueur ne l’entend clairement pas de cette oreille et NAK, qui entretient des relations glaciales avec Florentino Pérez et Mbappé, estime que c’est désormais au Real Madrid de passer à la caisse. Son salaire de juin étant également en danger, Kylian Mbappé a laissé le soin à ses avocats de régler cette affaire au plus vite. Si aucun accord n’est trouvé pour régler le problème, ce sera à la commission juridique de la LFP de trancher dans ce beef pécuniaire.