Le FC Barcelone sur la piste de deux Argentins

Selon Sport, le FC Barcelone pisterait deux jeunes joueurs argentins, Santiago Simon de River Plate et Matias Alejandro Galarza d’Argentinos Junior. Les Blaugranas devraient prochainement envoyer un émissaire pour observer la nouvelle génération de footballeurs argentins et pour prendre contact avec les deux joueurs de 19 ans. L’ailier de River Plate a déjà disputé 29 matchs avec les Millionnaires et délivré cinq passes décisives. Santiago Simon, qui intéresse également les deux clubs de Séville, est sous contrat avec River jusqu’en décembre 2024.

Galarza est engagé lui jusqu’en décembre 2025 avec Argentinos Junior, il a disputé seulement cinq matchs avec son club et a délivré un but et une passe décisive. Selon la presse argentine, le milieu central est «le milieu de terrain type du football moderne» et «il ressemble à Riquelme». Cet intérêt du Barça pour ces deux joueurs fait partie du plan de la direction barcelonaise, qui souhaite relancer sa filiale en Argentine.