Everton : Besiktas tenté par un retour de Cenk Tosun

On ne peut pas vraiment dire que l'aventure de Cenk Tosun à Everton se passe à la perfection. En phase de reprise après une longue absence due à une rupture des ligaments croisés, le Turc n'a connu cette saison que 3 petites apparitions en Premier League, et 32 minutes sur les terrains. Il est donc loin d'être le premier choix de Carlo Ancelotti.

Mais le président de Besiktas, ancien club de l'attaquant, reste attentif à sa situation. Et voudrait même le voir revenir, comme il l'a dit à TRT Spor : « c'est un joueur que nous connaissons. Il joue actuellement dans un autre club. Je ne sais pas comment les conditions vont se former en janvier. Mais s'il y a une opportunité, notre porte est ouverte. J'adorerais Cenk. Si ça arrive, pourquoi pas, on l'adorerait ».