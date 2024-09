Pays-Bas - Allemagne : les compositions officielles

Soir de choc à Amsterdam. Dans le cadre de la 2e journée de Ligue des Nations, les Pays-Bas reçoivent l’Allemagne (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Si l’une des deux équipes s’impose ce soir, elle prendrait la tête du groupe A3 et une option sérieuse sur la qualification à l’une des deux premières places.

Pour cette rencontre, Koeman aligne une équipe avec quelques changements par rapport au dernier match. Simons, Brobbey et Gakpo forment la ligne offensive devant le trio Schouten-Gravenberch-Reijnders dans l’entrejeu. En face, Nagelsmann titularise Undav ainsi qu’Havertz en attaque, où figurent aussi Musiala et Wirtz. Andrich, et Gross forment le double pivot tandis que Kimmich et Raum occupent les couloirs défensifs.

Les compositions :

Pays-Bas : Verbruggen - Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké - Schouten, Gravenberch, Reijnders - Simons, Brobbey, Gakpo

Allemagne : Ter Stegen - Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Raum - Andrich, Gross - Musiala, Wirtz, Havertz - Undav