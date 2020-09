Incident Neymar-Alvaro : Neymar accusé de racisme à son tour ?

Celle-là, on ne l’avait pas vu venir. Depuis le Clasico, les médias français et étrangers ne cessent de faire appel à une batterie d’experts en lecture labiale afin de savoir si oui ou non Alvaro Gonzalez a tenu des propos racistes contre Neymar. Hier, Le Parisien se rangeait derrière l’analyse faite par une télévision brésilienne et assurait que le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille avait bien proféré des insultas racistes.

Mais cette nuit, une information pour le moins inattendue est arrivée d’Espagne. La radio Cadena COPE a lâché une bombe en affirmant que « l’Olympique de Marseille disposait d’images prouvant que Neymar a qualifié Hiroki Sakai de « chinois de merde » ». Un sacré pavé dans la mare pour le Parisien. En effet, si ces accusations se confirment, le Brésilien risque lui aussi très gros. Car pour rappel, il est également accusé d’avoir tenu des propos homophobes contre Alvaro.