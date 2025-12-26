Menu Rechercher
Clément Turpin désigné meilleur arbitre international masculin de 2025

Clément Turpin en Ligue des Champions @Maxppp

Clément Turpin au sommet de l’arbitrage international. L’arbitre français a été désigné meilleur arbitre de l’année par l’International Federation of Football History & Statistics (IFFHS), ce jeudi. Le natif d’Oullins (Rhône) devance notamment son compatriote François Letexier et le Polonais Szymon Marciniak, arbitre de la dernière finale de Coupe du Monde entre l’Argentine et la France.

Chez les arbitres féminines, Stéphanie Frappart se classe deuxième, derrière l’Italienne Maria Sole Ferreri Caputi, première femme à officier en Serie A. Quintuple lauréate de 2019 à 2023, la Française reste toutefois une figure incontournable de l’arbitrage féminin international. 

Le classement de l’IFFHS

  1. Clément Turpin (65 points)
  2. François Letexier (55 points)
  3. Szymon Marciniak (Pologne, 55 points)
  4. Istan Kovacs (Roumanie, 54 points)
  5. Michael Oliver (Angleterre, 53 points)
  6. Felix Zwayer (Allemagne, 45 points)
  7. Slavko Vincic (Slovénie, 41 points)
  8. Alireza Faghani (Australie, 25 points)
  9. Maurizio Mariani (Italie, 25 points)
  10. Sandro Schärer (Suisse, 12 points)
