LdC : la petite victoire de Canal + et beIN SPORTS contre les sites pirates

C'est une petite victoire de laquelle peuvent se féliciter Canal + et beIN SPORTS. Comme indiqué par L'Équipe, l'UEFA a expliqué, par le biais d'un communiqué, que les deux diffuseurs de la Ligue des champions en France cette saison que sont la chaîne cryptée et son homologue qatarie ont obtenu l'obligation pour les fournisseurs d'accès à internet (FAI) de « bloquer l'accès aux sites web frauduleux, qui mettent à disposition des flux illégaux et non autorisés de matchs de C1. »

Cette déclaration fait suite à une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris. La décision du TJ de Paris s'inscrit elle dans la continuité de la lutte contre le piratage des contenus sportifs et de la nouvelle loi qui va dans ce sens. Le quotidien sportif rappelle que l'ARCOM a la capacité d'étendre les mesures de blocage aux sites non identifiés tentant de transmettre illégalement une rencontre de C1 lors de l'exercice en cours. La rencontre de mardi entre le PSG et le Real Madrid (8ème de finale aller de la LdC) sera ainsi plus difficile à suivre illégalement que d'habitude. Une chose à laquelle il faudra probablement s'habituer.

