Argentine : Lionel Messi évoque sa retraite internationale

Lionel Messi aura donc tout gagné dans l’histoire du football. La Pulga est entré définitivement dans la légende de son pays en remportant la Copa America puis la Coupe du Monde en décembre dernier. La consécration pour celui qui pensait souvent à sa retraite internationale par le passé. Dans une interview à la télévision publique argentine, Lionel Messi a fait des révélations sur une possible fin de carrière en sélection.

«Honnêtement, je ne sais pas quand. Je pense que cela arrivera quand cela devra arriver. Après avoir tout accompli ces derniers temps, il ne reste plus qu’à profiter (…) En raison de mon âge, je suis sûr que ce sera bientôt. Mais je ne sais pas exactement quand ce sera le bon moment. Je pense au jour le jour, en profitant de tout ce qui est beau. L’équipe nationale a connu des moments très difficiles», a-t-il lancé avec de révéler qu’il aurait pris sa retraite en cas d’échec au Mondial. «J’ai profité du Mondial comme jamais car je savais que ça pouvait être le dernier. Et pour être honnête, si nous n’avions pas gagné le trophée, je ne serais plus en sélection là. Mais c’est le cas alors maintenant, je veux profiter.»

