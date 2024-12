La presse espagnole retourne sa veste avec Kylian Mbappé

Peu à peu, Kylian Mbappé commence à convaincre son monde du côté de la capitale espagnole et du pays ibérique de façon générale. Très critiqué par les médias et par les supporters ces dernières semaines à cause de prestations indigestes dans les gros matchs contre le FC Barcelone, l’AC Milan, Liverpool ou l’Athletic Club, le Bondynois est sur une série de trois matchs de rang avec un but au compteur, et semble être un peu plus à l’aise dans le jeu. Face à Pachuca mercredi soir, pour la finale de la Coupe Intercontinentale, il a rendu une copie plutôt sérieuse.

L’attaquant tricolore, qui a tenu un discours très ambitieux après ce deuxième titre de la saison, a effectivement marqué un but et délivré une passe décisive, en plus d’avoir laissé de bonnes sensations sur la pelouse d’un Lusail Stadium qu’il connaissait bien pour y avoir marqué un triplé en finale de Coupe du Monde il y a deux ans. Il n’en fallait pas plus pour que Marca s’enflamme, hier soir, dans la foulée du coup de sifflet final : « Mbappé est unique en son espèce. Deuxième but du Français lors des deux finales qu’il a disputées avec le Real Madrid et le seul joueur à avoir marqué dans les 4 compétitions jouées cette saison. Une vraie affinité technique se crée avec Vinicius à chaque match ».

Les journalistes parlent déjà du Ballon d’Or 2025 !

« Mine de rien, Mbappé totalise déjà 13 buts sous le maillot du Real Madrid et il a marqué lors des deux finales disputées par l’équipe. Avec cette progression, il va arriver à la trentaine de buts. Et si Mbappé redevient vraiment Mbappé, à la cinquantaine de buts. Un joueur énorme, qu’il soit en forme ou non », rajoute le journal ce matin. « Les trois de devant s’entendent de mieux en mieux. Et les actions de Mbappé sont à la hauteur de ce qu’est Mbappé. Il y avait des moments où on sentait un manque de confiance sur ses actions, mais depuis l’autre jour, il est bien », a de son côté lancé le consultant pour AS et la Cadena SER, et ancien joueur, Alvaro Benito.

« Mbappé sera dans la course pour le Ballon d’Or l’année prochaine », s’enflamme même Tomas Roncero, célèbre éditorialiste pro-Madrid, qui explique que c’est merveilleux d’avoir le quatuor Mbappé-Vinicius-Rodrygo-Bellingham à Madrid. Toujours est-il que, pour les médias madrilènes, le meilleur joueur du match a été Vinicius Jr. Même si Mbappé revient bien et qu’il commence enfin à montrer qu’il peut retrouver le niveau qui est le sien, le patron du Real Madrid, c’est le Brésilien. Pour l’instant…