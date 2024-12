Kylian Mbappé s’offre une sortie médiatique remarquée après le nouveau titre du Real Madrid !

La Coupe Intercontinentale n’est peut-être pas la compétition la plus prestigieuse qui existe, tout comme Pachuca n’était pas le rival le plus difficile à jouer. Mais un titre reste un titre et Kylian Mbappé en compte déjà deux avec le Real Madrid, après avoir déjà remporté la Supercoupe de l’UEFA en début de saison face à l’Atalanta. Le tout, en ayant fait trembler les filets dans ces deux finales.

La suite après cette publicité

Un retour remarqué, lui qui avait dû sortir face à l’Atalanta en Ligue des Champions en milieu de semaine dernière et qui avait raté le derby madrilène face au Rayo Vallecano en Liga ce week-end. Il était d’ailleurs incertain pour ce duel face à l’écurie mexicaine, mais a très vite montré avoir laissé ces petits pépins musculaires derrière lui, puisqu’il semblait particulièrement affûté sur la pelouse du Lusail Stadium, où s’était disputée la finale du Mondial 2022 contre l’Argentine. Après la rencontre, le Bondynois a d’ailleurs pris la parole dans les médias officiels du club madrilène, tenant des propos qui font beaucoup parler - en bien - de l’autre côté des Pyrénées.

Mbappé vise le septuplé

« Le plus important, ce sont les titres. Les buts, ça aide à gagner, oui, mais le plus important, c’est l’équipe. On a gagné un titre très important, sur les 7 titres possibles, on a gagné les 2 premiers. On est sur le bon chemin, on veut continuer comme ça. La saison est très longue, on a la Supercoupe d’Espagne rapidement au retour des vacances, et les autres titres, mais on doit d’abord profiter de ce qu’on a maintenant, et ensuite avoir faim pour les 5 autres », a confié un Mbappé très ambitieux qui compte bien remporter tous les titres possibles cette saison. Le Français vise donc la Liga, la Ligue des Champions, la Supercoupe d’Espagne, la Coupe du Roi et le Mondial des Clubs, en plus des deux trophées déjà remportés cette saison.

La suite après cette publicité

« Ce but, ce n’était pas le plus difficile de ma carrière (rires). Mais c’était une bonne action avec Jude et Vinícius, puis en deuxième période, le but de Rodri et le troisième de Viní, ça a servi pour le titre », a conclu l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, trophée en main devant les caméras de Real Madrid TV. Son aventure madrilène est enfin lancée…