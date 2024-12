Real Madrid : le retour gagnant de Kylian Mbappé

Il y a deux ans jour pour jour, Kylian Mbappé s’offrait un triplé qui ne suffisait pourtant pas à offrir la victoire à l’équipe de France en finale de la Coupe du Monde contre l’Argentine. De retour dans ce sublime stade de Lusail à Doha, mais avec le maillot du Real Madrid cette fois, l’attaquant tricolore espérait enfin l’emporter, en finale de la Coupe Intercontinentale, face à Pachuca, club mexicain.

Mais plus que l’enjeu, c’est bien son état de forme qui était guetté ce mercredi, alors qu’il était sorti sur blessure il y a 8 jours contre l’Atalanta Bergame, touché à une cuisse. Stoppé dans son élan ce soir-là alors qu’il avait marqué un joli but d’entrée, Mbappé a manqué le match de Liga suivant, mais a été réintégré au groupe pour ce déplacement furtif au Qatar, pays de son ancien employeur. Titularisé par Carlo Ancelotti au poste de numéro 9, avec la présence du trio Vinicius Jr, Bellingham et Rodrygo pour le servir, il retrouvait par la même occasion un poste qui ne le satisfait pas totalement.

Mbappé bien entouré par Vini et Rodrygo

Pour autant, c’est un Mbappé plutôt en jambes qui a été vu face à Pachuca. Il a pu gonfler ses belles statistiques avec un but, offert sur un plateau par Vinicius Jr (il en est à 13 en 23 matches), et une passe que Rodrygo a rendue décisive grâce à son numéro. Il a semblé plus à l’aise dans ce poste de numéro 9, a su combiner avec ses partenaires, notamment Vinicius Jr et Rodrygo, et parfois éliminé. Certes, il a encore eu du déchet, a raté quelques dribbles et a aussi pu faire preuve de nonchalance dans le replacement, mais l’opposition, quoique valeureuse, était assez limitée pour que cela ne handicape pas réellement son équipe. «Sur le plan offensif, nous avons été bons, Kylian et Rodrygo ont bien joué… On est très content», se satisfaisait en tout cas Carlo Ancelotti après la rencontre. Dans la presse espagnole, Marca s’est aussi enflammé au sujet du Français.

«Mbappé est unique en son espèce. Deuxième but du Français lors des deux finales qu’il a disputées avec le Real Madrid et le seul joueur à avoir marqué dans les 4 compétitions jouées cette saison. Une vraie affinité technique se crée avec Vinicius à chaque match», écrit le journal espagnol. Pour le préserver, Ancelotti l’a quand même sorti à l’heure de jeu. Car le Real Madrid aura un match de championnat à disputer dimanche, à domicile, face au FC Séville. Et après avoir laissé passer une occasion de passer devant le Barça le week-end dernier, la Casa Blanca voudra laisser une bonne empreinte avant la trêve hivernale. La voilà en tout cas munie d’un nouveau titre mondial. Pour Mbappé, c’est déjà le 2e trophée de sa saison, après la Supercoupe d’Europe, où il avait déjà marqué un but. D’ailleurs, il est le seul joueur du Real Madrid à avoir marqué dans toutes les compétitions cette saison.