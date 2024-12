CdF : le beau geste du Mans FC pour ses supporters

Pour la première fois depuis 2011, le Mans FC va goûter aux joies d’un 16e de finale de Coupe de France. Et pour marquer le coup, le club sarthois a décidé de gratifier ses supporters d’un petit geste commercial. À l’occasion du prochain tour face à Valenciennes, prévu le 14 janvier, les supporters âgés de moins de 13 ans pourront en effet assister au match gratuitement.

Les 10 000 premières places ont également été mises en vente à des tarifs allant de 5 à 10 euros, tandis que les abonnés paieront, eux, 3 euros. Une initiative visant aussi à réconcilier les supporters manceaux avec le club, 10e de National malgré un budget structuré pour jouer les premiers rôles. Pour rappel, Le Mans FC n’a gagné qu’un seul match à domicile cette saison en championnat… Et c’était face à Valenciennes, il y a quinze jours. Les Sang et Or espèrent rééditer cette performance, et accrocher, pourquoi pas, un 1/8e de finale de Coupe de France. Ce qui serait un exploit.