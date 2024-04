Le Stade de Reims croit encore à l’Europe

Défait par une équipe de Strasbourg bien plus incisive (3-1), le Stade de Reims a perdu des points précieux dans la course à l’Europe. Alors qu’ils pouvaient prendre quatre points d’avance provisoirement sur l’OM et le Stade Rennais, les Rémois sont au contraire à découvert désormais. À l’issue de la journée, les hommes de Will Still peuvent tomber à la 10e place de Ligue 1. Pas de quoi abattre les espoirs de Thomas Foket. Le défenseur du Stade de Reims croit encore à une qualification européenne.

«On est ambitieux donc on va continuer. Cela arrive de faire des matchs comme ça. Il ne faut pas lâcher. Il reste cinq matchs, cinq finales, on va aller le plus loin possible» a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo. Les Rémois accueillent Montpellier la semaine prochaine au stade Auguste Delaune, avant de se déplacer à Clermont. Ils auront ensuite un calendrier plus compliqué avec les réceptions de Marseille et de Rennes, et un déplacement à Brest.