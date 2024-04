Ligue 1 : Strasbourg force la décision contre Reims

Duel de milieu de tableau dans cette 29e journée à La Meinau où Strasbourg recevait Reims. Les dynamiques n’étaient pas les mêmes en revanche au coup d’envoi entra la bonne période alsacienne (3 succès sur les 4 derniers matchs) et le coup de mou champenois qui dure depuis plusieurs semaines maintenant (3 succès en championnat en 2024). La tendance du moment a bien failli se confirmer d’entrée avec cette première tentative cadrée de Gameiro (1e) mais c’est finalement Nakamura qui a donné l’avantage rapidement aux visiteurs (0-1, 8e). Malgré ce coup derrière la tête, les Strasbourgeois repartaient de l’avant, se créant même plusieurs situations (Sow 16e, Diarra 21e et Gameiro 26e). Après un premier contact limite dans la surface rémoise (28e) et une petite frayeur avec ce but refusé pour hors-jeu à Diakité (34e), le Racing a fini par être récompensé avant la pause de sa domination.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Reims 40 29 -3 11 7 11 36 39 11 Strasbourg 36 29 -7 9 9 11 33 40

Cette fois, il y avait bien penalty sur cette charge d’Agbadou sur Sebas, sentence que transformait Gameiro (1-1, 44e). Cette fin de première période fut un véritable tournant dans cette rencontre puisque dans la foulée, Diouf sauvait de nouveau les siens (45e+4) mais il voyait son équipe être réduite à dix après l’expulsion de Koné, lequel empêchait Andrey Santos de filer au but (45e+7). Au retour des vestiaires, c’est Sylla qui offrait l’avantage aux hommes de Patrick Vieira (2-1, 50e). Il fallait tenir et même pourquoi pas prendre le large. Gameiro a bien failli y parvenir sans le pied d’Agbadou (59e). Diouf aussi maintenait les siens dans le match avec cet énième arrêt, cette fois sur Perrin. Il y a tout de même eu un moment de flottement en fin de rencontre entre un nouveau but refusé à Diakité sur une position de hors jeu et dans une défense complètement passive (88e), et une frappe de l’attaquant ivoirien au ras de la barre (90e). Strasbourg a eu chaud et s’impose finalement 3-1 sur un dernier but signé Sahi Dion (90e+3), alors que Reims jouait son va-tout. 11e, le Racing revient çà 4 points de son adversaire, 7e.