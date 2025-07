L’AC Milan fait une nouvelle offre pour Guela Doué

L’AC Milan relance sa piste pour Guela Doué, jeune latéral droit de Strasbourg, en augmentant son offre à 22 millions d’euros, bonus inclus. Cette décision intervient alors que le club lombard voit Marc Pubill partir officiellement à l’Atlético de Madrid, dans un transfert avoisinant les 16 millions d’euros plus bonus. Le coach Massimiliano Allegri aurait rejeté le profil de Marc Pubill, estimant qu’il ne correspondait pas pleinement à ses besoins tactiques, ouvrant ainsi la porte à ce départ.

Mais pour Doué, Strasbourg réclamait initialement 25 millions d’euros et avait refusé les premières offres du Milan. Pour le moment, les négociations restent tendues, le club français demandant désormais environ 30 millions d’euros pour Guela Doué, bien au-delà de la dernière proposition milanaise, selon Calcio Mercato. Cette situation se complique d’autant plus que les relations entre Milan et Strasbourg sont refroidies, notamment après l’échec du transfert de Mike Maignan vers Chelsea, ce qui rend la finalisation de ce dossier crucial pour renforcer le flanc droit milanais plus difficile. Affaire à suivre.