Tapedesign présente des chaussettes dédiées à l'Euro 2020 !

À quelques semaines d'un Euro qui s'annonce riche en émotion, de nombreux équipementiers dévoilent leurs petites nouveautés et il n'y a pas que les maillots qui sont de sortie puisque Tapedesign présente aujourd'hui des chaussettes personnalisées aux couleurs de 16 nations.

Accessoires indispensables aux footballeurs, les chaussettes ont fortement évolué durant la dernière décennie avec de plus en plus de marques spécialisées dans les chaussettes de performance comme Tapedesign. De nombreux footballeurs combinent ces chaussettes de performances à leurs chaussettes de football classiques. Comme d'autres équipementiers spécialisés dans le domaine, la marque autrichienne propose des chaussettes offrant une meilleur adhérence et une plus grande souplesse aux pieds. La force de ces chaussettes vient des pastilles anti-dérapantes qui se trouvent sous le pied.

Pour le championnat d'Europe, l'équipementier a décidé de personnaliser son modèle phare aux couleurs de 16 nations. Les supporters et les joueurs français, allemands, portugais ou encore anglais pourront donc enfiler des chaussettes aux couleurs de leur pays. Vendues en édition limitée, ces chaussettes sont déjà disponibles sur la boutique en ligne de Tapedesign.