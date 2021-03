Comment bien choisir ses chaussettes de foot ?

Éléments incontournables de la panoplie du footballeur, les chaussettes ont énormément évolué ces dernières années. Pour garantir un confort optimal et vous éviter des ampoules aux pieds, plusieurs équipementiers se sont même spécialisés dans la chaussettes de performance pour le football. Nous allons donc vous guider pour bien les choisir.

À quoi peut bien vous servir une chaussette de performance pour le football ? C’est peut-être la question que vous vous posez en commençant cet article. Les chaussettes de performance ont une grande utilité pour trois raisons principales : 1) elles sont dotées d’éléments anti-dérapants qui permettent d’éviter les ampoules aux pieds 2) ces éléments anti-dérapants permettent aussi d’éviter les pertes d’énergie inutiles 3) elles sont tout simplement plus confortables que des chaussettes de football classiques.

La suite après cette publicité

Vous l’aurez compris, on peut vous l’assurer, ces chaussettes de performance ont bien une utilité et il ne s’agit pas d’un simple discours commercial. Bien évidemment, vous pourrez continuer à jouer avec des chaussettes classiques sans problème majeur mais en portant des chaussettes de performance, vous verrez la différence. Mais quelle paire choisir ?

Les meilleures chaussettes de performance du marché

Nous vous avons sélectionné les cinq meilleurs produits du marché selon nous. Les paires de chaussettes suivantes proposent un bon maintien, une bonne adhérence et aussi un bon confort. Comment choisir le modèle qui vous convient ? Cela dépend de vos préférences en termes de style, de confort car certains modèles proposent des tissus plus épais, mais aussi de votre budget. Le prix de vente des produits suivants oscillent entre 29 et 40 euros.

TruSox

L’une des premières entreprises à s’être spécialisée dans les chaussettes de performance est TruSox. Fondée en 2007 aux États-Unis par Jim Cherneski, un ancien joueur de football professionnel qui en avait marre de voir ses pieds glisser dans ses chaussures, cette entreprise a donc conçu des chaussettes de football avec des pastilles anti-dérapantes. C’est Victor Moses, l’ancien joueur de Chelsea, qui fut le premier joueur d’envergure à les porter et ces chaussettes ont fait fureur au milieu des années 2010, notamment en Premier League.

Depuis, de nombreux joueurs professionnels, dont le Luis Suarez qui est le seul joueur officiellement sponsorisé par la marque, portent ces chaussettes reconnaissables par ces fameuses pastilles blanches qui remontent jusqu’au talon. Après avoir porté pendant plusieurs années des chaussettes TruSox, on peut vous dire que leur efficacité est indéniable. Le problème c’est que le tissu s’use rapidement (dès un an d’utilisation régulière après de nombreux lavages en machine) et que les pastilles ont aussi tendance à se décoller. La durabilité est donc le principal défaut de ces chaussettes TruSox qui sont vendues au prix de 40 euros.

TapeDesign

Dans le même style que TruSox, on retrouve la marque autrichienne qui proposent des pastilles anti-dérapantes mais de forme ronde. Ces chaussettes sont très agréables. Le tissu est un peu plus épais que les chaussettes TruSox mais leur confort est similaire. Surtout, les pastilles anti-dérapantes sont très efficaces et durables même après plus d’un an d’utilisation régulière et de nombreux lavages en machine. Il s’agit donc d’un excellent produit avec un bon rapport qualité/prix puisqu’il est vendu au prix de 30 euros.

Mc Protech

Esthétiquement très proche de TruSox, les chaussettes de performance de la marque française Mc Protech tirent aussi leur épingle du jeu. Le tissu est aussi plus épais que celui de la marque américaine mais le confort est en rendez-vous comme la durabilité, qui demeure légèrement supérieure à TruSox. Pour vous les procurer, il faudra débourser 19 euros.

SoxPro

Dans un autre style, on retrouve la marque italien SoxPro dont les chaussettes de performance se distinguent par leurs pastilles en forme de chevrons. Cette paire possède des qualités et des défauts proches des TruSox avec un tissu qui perd en qualité au fil des lavages en machine comme les pastilles anti dérapantes. Ça reste tout de même une bonne référence que l’on peut se procurer au prix de 29 euros.

Ranna Sport

Une autre marque française est à l’honneur: Ranna Sport. Basée à Strasbourg, cette entreprise qui confectionne des produits 100% français propose des chaussettes de performance plus sobres que ses concurrents mais elles n’en demeurent pas moins de qualité. Le tissu très élastique des chaussettes assure un très bon maintien, ce qui est sans doute leur point fort face à la concurrence, tandis que les pastilles antidérapantes sont certes discrètes mais efficaces. Les chaussettes de performance de Ranna Sport sont vendues au prix de 34 euros.

Comment porter ces chaussettes de performance en match ?

Vous le savez, les règles du football sont strictes au niveau des équipements. Pour pouvoir porter ces chaussettes en match il vous faudra donc adopter ce stratagème. Déjà, il faut que vous choisissiez un coloris de chaussettes similaire à celui de votre équipe. Ensuite, il vous faudra couper vos chaussettes traditionnelles de club au niveau de la cheville pour pouvoir porter vos chaussettes de performance en dessous.

Vous pouvez placer un strap au niveau de la coupure, mais il faut également qu’il soit de la même couleur que vos chaussettes. Une fois que vous aurez essayé ces chaussettes de performance, il vous sera difficile de vous en passer. Alors choisissez-les bien !