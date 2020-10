Italie : Alessandro Florenzi s'insurge du traitement infligé à Ciro Immobile

Recrue surprise prêtée par l’AS Roma en toute fin de mercato estival au Paris Saint-Germain, Alessandro Florenzi (29 ans) a été l’auteur de très bons débuts sous le maillot parisien. Une arrivée que n’avait pas manqué de commenter Ciro Immobile, son partenaire en sélection italienne. «Il va apporter de la qualité. C'est un latéral qui maîtrise bien les deux phases, offensives et défensives. Vu le montant de son transfert, c'est cadeau.» Et visiblement, ce message lui a fait pour le moins plaisir et le défenseur droit du PSG a à son tour tenu à adresser un petit message à son ami qui n’est selon lui pas estimé à sa juste valeur.

«Immobile, je comprends, un peu mais ces choses arrivent. Ciro a marqué 36 buts l'an dernier, a remporté le Soulier d'Or, mais on parle de lui comme s'il était un joueur normal . En Italie, nous le traitons comme le dernier des Mohicans tandis que Lewandowski est sanctifié chez lui. Il mérite une attitude différente. Il devrait être un héros national» s’est insurgé le néo parisien à l’issue de la rencontre au micro du Corriere dello Sport.