Un ancien du Real Madrid avertit Mbappé et Vinicius Jr

Ce soir, le Real Madrid va affronter le Borussia Dortmund dans un remake de la dernière finale de l’UEFA Champions League. Sauf surprise, Kylian Mbappé (25 ans) devrait commencer la rencontre. Hier, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a indiqué qu’il attendait du Français qu’il marque des buts et non qu’il défende comme pouvait le lui demander Luis Enrique au PSG. Mais cela ne plaît pas à tout le monde. C’est le cas d’Alvaro Benito, ancien joueur de la Casa Blanca entre 1995 et 2002. Interrogé dans l’émission El Larguero sur la Cadena SER, ila été clair au sujet de KM9 et de Vinicius Jr.

«Si Mbappé marque 40 buts contre vous et se montre super décisif… il est comme 007, il a le droit de ne pas courir, comme Rolando Nazario ou Messi, qui, pendant certaines périodes de la saison, ont sauvé tous les points possibles pour rester frais. Ceci n’est pas nouveau dans le football. Si Vinicius et Mbappé, comme nous le voyons, s’économisent beaucoup en défense, ils doivent faire de leur mieux en attaque. S’ils sont décisifs, tout le monde ferme sa bouche et personne ne dit rien. Mais si vous économisez vos efforts défensifs et n’êtes pas décisif devant le but adverse… serrez-vous un peu les fesses jusqu’à ce que vous commenciez à marquer des buts.» Le message est plutôt clair…