Monaco dévoile son nouveau maillot domicile 2024-25

Les clubs de L1 reprennent petit à petit le chemin de l’entrainement. À Monaco, cela fait plusieurs jours que les joueurs ont repris le chemin de la Turbie pour préparer une saison 2024-25 qui s’annonce riche, avec la Ligue 1, mais aussi la Ligue des Champions. Mais cette saison est aussi celle du centenaire du club de la Principauté.

Pour l’occasion, l’équipementier du club Kappa (qui entame sa dernière année de contrat et qui va être remplacé par Mizuno), a décidé de rendre hommage à la prestigieuse histoire des Rouge & Blanc avec le futur maillot domicile de Monaco pour la saison à venir. Une tunique classique, mais qui revisite à sa manière les huit maillots portés lors des titres de champion de l’histoire du club. «Trait d’union entre le passé et le présent, le logo officiel des célébrations des cent ans de l’AS Monaco figure au dos du maillot, juste en dessous du col, à l’intérieur duquel est inscrite en lettres rouges la devise « Daghe Munegu ». L’écusson du Club, paré de ses traditionnelles couleurs rouge, blanche et or, se retrouve côté cœur de la tunique, tandis que l’Omini Kappa est, lui, apposé en transfert de l’autre côté de la poitrine», peut-on lire sur le communiqué fourni par l’ASM.