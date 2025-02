Barça : Raphinha rend un vibrant hommage au Stade Rennais

Depuis le début de saison, Raphinha est l’un des meilleurs joueurs du monde. Sous l’égide de Hansi Flick, l’ailier brésilien montre toutes ses qualités et fait taire ses détracteurs après avoir été grandement critiqué lors de ses premières saisons en Catalogne. Passé par le Stade rennais le temps d’une saison, l’ailier de 28 ans n’oublie pas son aventure bretonne et n’a pas manqué de dire tout le bien qu’il pensait de son expérience à Rennes lors d’un entretien accordé à France Football :

«Je venais d’entamer ma deuxième saison avec le Sporting et le club m’a fait part d’un intérêt de Rennes. Ce qui m’a convaincu d’y aller, c’était l’ambition du club, mais aussi le projet qu’ils avaient pour moi, ainsi que la sincérité que j’ai ressentie de la part du président (Olivier Létang à l’époque). Je ne regrette pas du tout ma décision, même si je suis parti au bout d’un an. Pour moi, c’est un grand club avec une infrastructure spectaculaire. Cette saison-là, nous avons réussi à nous qualifier directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. La crise du Covid nous a un peu aidés (la saison a été interrompue en mars 2020 et le classement gelé), mais nous avons vraiment fait une excellente saison, en atteignant par ailleurs les demi-finales de la Coupe de France (élimination 1-2 face à Saint-Étienne). Comme au Portugal, toutes les personnes que j’ai connues en France ont essayé de m’aider au maximum pour que je m’adapte, même si je ne maîtrisais pas du tout la langue et que ça compliquait un peu les choses. Je suis très reconnaissant d’avoir pu porter ce maillot et d’avoir aidé l’équipe à jouer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire. Rennes reste spécial pour moi, je continue à suivre l’équipe.»