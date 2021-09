L1 : 30 000€ d'amende pour l'OM

Le 28 août dernier, l'Olympique de Marseille recevait Saint-Étienne. Sur le terrain, les hommes de Jorge Sampaoli se sont imposé 3 buts à 1. En tribunes, les supporters phocéens ont dignement mis l'ambiance avec quelques fumigènes. Ce qui n'a pas plu à la commission de discipline de la LFP.

La suite après cette publicité

«Olympique de Marseille – AS Saint-Étienne du 28 août 2021. Comportement des supporters de l'Olympique de Marseille : usage d'engins pyrotechniques. 30.000€ d'amende dont 16.000€ par révocation du sursis et fermeture pour deux matchs avec sursis des secteurs Commando Ultra 84 et Fanatics de l'Orange Vélodrome», indique la LFP.