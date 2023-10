C3 : West Ham s’incline en Grèce, cartons de Fribourg et Molde

Coup d’envoi de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue Europa ce jeudi. Le groupe A jouait tous ses matches à 18h45 et le leader incontesté, West Ham, se rendait en Grèce pour affronter l’Olympiacos. Malheureusement pour les Anglais, les Grecs ont été les plus efficaces et se sont imposés 2-0. La défaite des Hammers, en tout cas, a fait les affaires de Fribourg. Les Allemands sont allés gagner sur le terrain de Backa Topola avec un Vincenzo Grifo en pleine forme, auteur d’un triplé (3-1). Au classement, Fribourg recolle à West Ham (6 points).

La suite après cette publicité

Dans le groupe C, où toutes les équipes sont à trois points, le Betis a fait la meilleure opération du soir. Les Andalous ont battu les Chypriotes de l’Aris Limassol sur la plus petite des marges grâce à Ayoze Perez (1-0) et prennent la tête de leur groupe grâce au nul entre Prague et les Rangers (0-0). On file dans la poule D. Rapidement réduit à dix, le Sporting Portugal pensait réussir à s’imposer en Pologne, mais le Raków Częstochowa a recollé au score à dix minutes du terme (1-1). Dans l’autre match, l’Atalanta n’a pas fait la passe de trois et a dû se contenter du nul en Autriche contre Sturm Graz (2-2). Enfin, le carton de la soirée est à mettre au crédit de Molde. Les Norvégiens ont cartonné Haecken 5 buts à 1 grâce notamment à un triplé de Magnus Eikrem.

Retrouvez tous les classements complets des poules de Ligue Europa ici

La suite après cette publicité

Ligue Europa

Groupe A :

Olympiacos -West Ham : 2-1 (Fortounis, Ogbonna csc pour l’Olimpiacos ; Paqueta pour West Ham)

-West Ham : 2-1 (Fortounis, Ogbonna csc pour l’Olimpiacos ; Paqueta pour West Ham) Backa Topola-Fribourg : 1-3 (Petrovic pour Backa Topola ; Grifo x3 pour Fribourg)

La suite après cette publicité

Groupe B :

OM-AEk Athènes : 3-1 (Vitinha, Harit, Veretout pour l’OM ; Pineda pour l’AEK)

La suite après cette publicité

Groupe C :

Aris Limassol- Betis : 0-1 (Perez)

: 0-1 (Perez) Sparta Prague-Glasgow Rangers : 0-0

La suite après cette publicité

Groupe D :

Raków Częstochowa-Sporting Portugal : 1-1 (Piasecki pour Raków Częstochowa ; Coates pour le SCP)

Sturm Graz-Atalanta : 2-2 (Prass, Horvat pour Sturm Graz ; Muriel x2 pour l’Atalanta)

La suite après cette publicité

Groupe H :