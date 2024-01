CdF, PSG : Luis Enrique craint énormément la pelouse d’Orléans

Demain, le Paris Saint-Germain affronte Orléans en seizième de finale de Coupe de France. Une rencontre qui a failli se jouer au Parc des Princes en raison de l’état de la pelouse du stade de la Source. Un terrain qui préoccupe visiblement Luis Enrique. L’entraîneur espagnol a même confié que sa composition de départ sera faite en fonction de l’état du rectangle vert.

La suite après cette publicité

«C’est une situation étrange et très différente. Si toutes les circonstances étaient normales, ça serait l’occasion de faire une rotation, mais en raison du terrain notamment, je vais décider de qui va jouer après avoir vu l’état du terrain. On ne va pas prendre de risques. Il y a beaucoup de changements possibles. J’ai des doutes sur l’état de la pelouse et je vais prendre aussi mes décisions sur la composition en fonction de ça. La Coupe de France est une compétition que nous aimons, nous avons l’objectif de la remporter, mais c’est une compétition dangereuse où une équipe très motivée peut te surprendre sur 90 minutes. C’est un match avec beaucoup de variables. Je pense que c’est la seule chose qui me préoccupe vraiment au-delà de la compétition. Je suis préoccupé pour l’intégrité de mes joueurs. Ceux d’Orléans aussi. C’est le doute de demain. Quelqu’un doit être responsable de ces bonnes conditions de jeu. Surtout pour qu’il n’y ait pas de risque physique pour les joueurs. Il y a déjà assez de risques dans un match normal», a-t-il confié en conférence de presse.