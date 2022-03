Bayern-Leverkusen : les compositions officielles

Ce samedi, le Bayern Munich reçoit Leverkusen à l'Allianz Arena dans le cadre de la 25ème journée de Bundesliga. Comme annoncé vendredi par l'entraîneur bavarois Julian Nagelsmann, Manuel Neuer, Leon Goretzka, Alphonso Davies et Corentin Tolisso ne sont toujours pas en état de jouer et sont forfaits pour ce match. Sven Ulreich est donc titulaire dans les buts du Bayern. Enfin, Thomas Müller (Covid) et Niklas Süle (mal de dos) sont de retour dans le groupe et démarrent titulaires.

De son côté, le Bayer 04 Leverkusen de Gerardo Seoane, troisième du championnat et déjà relégué à 14 longueurs du Bayern, se présente en 5-2-3. Victime d'une déchirure musculaire au mollet gauche, le buteur vedette Patrik Schick est remplacé à la pointe de l'attaque par l'ancien Toulousain, Amine Adli. En grande forme ces dernières semaines, Moussa Diaby est bien évidemment aligné d'entrée.

Les compositions d'équipes :

Bayern : Ulreich - Pavard, Upamecano, Süle, Richards - Musiala, Kimmich - Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski.

Leverkusen : Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié, Bakker - Aránguiz, Demirbay - Diaby, Adli, Wirtz.