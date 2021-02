OM-PSG, PSG-OM : les Clasicos très agités de Neymar

22 octobre 2017 : premier Clasico pour le Brésilien acheté quelques mois plus tôt pour 222 M€. Peu épargné par des Phocéens durs sur lui et cherchant à le faire sortir de son match, le néo Parisien parvient tout de même à inscrire le but du 1-1 à la 33e minute après l’ouverture du score de Luiz Gustavo. Le PSG est chahuté et les Olympiens sont finalement parvenus à faire dégoupiller l’international auriverde, expulsé à la 87e minute après un accrochage avec Lucas Ocampos.