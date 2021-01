PSG-OM : la tension est encore montée entre Neymar et Alvaro !

La suite après cette publicité

Un mois tout pile après sa dernière apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain, Neymar (28 ans) faisait son grand retour dans le groupe francilien à l’occasion du choc face à l’Olympique de Marseille dans le cadre du Trophée des Champions. Un retour synonyme de bonne nouvelle pour des Franciliens peu fringants ces dernières semaines, mais qui a aussi beaucoup fait parler. En effet, quatre mois jour pour jour après le Clasico chaotique du Parc des Princes (0-1), le Brésilien allait à nouveau croiser la route d’Alvaro Gonzalez (31 ans).

Il a toutefois fallu patienter jusqu’à l’heure de jeu pour voir l’international auriverde (103 sélections, 64 buts) fouler la pelouse lensoise. Et très rapidement, le défenseur espagnol lui a bien fait comprendre qu’il avait toujours en travers de la gorge les accusations de racisme de son adversaire parisien. Auteur de trois fautes grossières sur le Brésilien, dont une sorte de plaquage par la tête, le Phocéen aurait pu rapidement être exclu de la rencontre. Au final, il s’en est sorti avec un simple carton jaune.

Echanges d'amabilités sur Twitter

De son côté, l’ancien joueur du Barça n’a pas bronché sur le terrain. En revanche, il s’est complètement lâché sur les réseaux sociaux après la rencontre. Ainsi, après avoir rendu la monnaie de sa pièce à Dimitri Payet, l’attaquant s’en est ouvertement pris à Alvaro en publiant une photo de lui, accompagné de la légende suivante : « Roi, n’est-ce pas Alvaro ? » sur son compte Twitter. Une provocation à laquelle l’Espagnol n’a pas pu s’empêcher de répondre.

Ce dernier a en effet publié lui aussi une photo où on le voit commettre l’une de ses fautes sur le Brésilien avec le commentaire : « mes parents m’ont toujours appris à sortir les poubelles. Allez l’OM toujours. » Une pique qui n’est pas restée sans réponse de la part du Parisien. « Mais il a oublié comment gagner des titres ». Cet échange d’enfantillages aurait pu s’arrêter là. Mais non. Dans un dernier échange d’amabilité, Alvaro a dégainé une photo de Pelé en qualifiant Neymar « d’ombre éternelle du roi (posant avec 3 Coupes du Monde) », avant que le numéro 10 francilien ne rétorque : « et toi tu seras toujours dans la mienne. Je t’ai rendu célèbre. De rien phénomène » ! Le Clasico du 7 février prochain s’annonce prometteur…

Y se olvido cómo gana TÍTULOS 🤣🤣🤣🤣🤣 — Neymar Jr (@neymarjr) January 14, 2021