Amical : l’équipe de France U21 arrache un match nul dans la douleur contre l’Allemagne !

Deuxième derrière la Slovénie de son groupe de qualification pour l’Euro U21 2025 qui se déroulera du 11 juin au 28 juin prochain en Slovaquie, l’équipe de France U21 se lançait dans sa préparation de l’événement. Les Bleuets de Gérald Baticle avaient d’ailleurs commencé ce vendredi face à l’Italie lors d’un match qui s’était terminé sur un score de parité (2-2). Cette fois, la France s’organisait avec quelques ajustements dans le onze. Organisés en 3-5-2 avec Obed Nkambadio dans les cages, les Bleuets pouvaient compter sur Ismaël Doukouré, Chrislain Matsima et Nathan Zézé en défense. Saël Kumbedi et Kassoum Ouattara assuraient les rôles de pistons alors qu’on retrouvait Andy Diouf et Valentin Atangana dans l’entrejeu. Devant, Ange-Yoan Bonny et Mathys Tel étaient associés avec Désiré Doué derrière eux. L’Allemagne s’alignait en 4-2-3-1 avec Ansgar Knauff, Nick Woltemade et Maximilian Beier en soutien de Nicolo Tresoldi.

Alors que les Allemands prenaient le contrôle du ballon dans ces premières minutes, c’est finalement sur un contre où ils allaient s’illustrer. Lancé dans le dos de la défense française côté droit, Nick Woltemade débordait et centrait fort vers le point de penalty pour Maximilian Beier. Le joueur du Borussia Dortmund effectuait un contrôle trop long qui se logeait sur la droite du but français (1-0, 4e). Galvanisé par son entame, l’Allemagne continuait de pousser, mais le tir de Maximilian Beier passait nettement au-dessus (9e). Malmenée dans la gestion de la profondeur, la France était souvent limite dans son placement et manquait de sérénité. Nick Woltemade repartait d’ailleurs en contre pour amener le danger, mais Saël Kumbedi revenait de justesse (22e). Le latéral de l’Olympique Lyonnais se distinguait ensuite offensivement. Sur un centre de Kassim Ouattara venu de la gauche, il enchaînait d’un tir dans la surface qui était capté par Jonas Urbig (39e).

Les Bleuets ont arraché le nul

Juste après, Nick Woltemade allait encore faire mal à la défense française et centrait devant le but. D’un joli tacle, Ismaël Doukouré sauvait les Bleuets (40e). Après un premier acte décevant, la bande de Gérald Baticle revenait aux vestiaires avec un retard d’un but. Après la pause, la France revenait avec de meilleures intentions et Valentin Atangana (48e) puis Désiré Doué (49e) amenaient le danger sur le but allemand, mais les visiteurs allaient encore faire mal en contre. Lancé sur son aile droite, Ansgar Knauff centrait vers le second poteau. Trop court pour repousser de la tête, Ismaël Doukouré voyait Maximilian Beier surgir dans son dos pour conclure d’une tête croisée qui se logeait sur la droite du but tricolore (2-0, 50e). En difficulté, la France allait finalement revenir suite à une faute de Brajan Gruda sur Valentin Atangana dans sa surface (61e).

Mathys Tel se chargeait d’ajuster le gardien sur la droite du but et relançait les Bleuets (2-1, 62e). Peu après Gérald Baticle lançait de nouvelles cartouches pour essayer d’arracher l’égalisation. Rayan Cherki et Christian Mawissa apportaient alors du sang frais pour les Tricolores, mais cela n’avait pas vraiment l’effet escompté puisque les Allemands remettaient le pied sur le ballon. Ayyoub Bouaddi, Lucien Agoumé, Arnaud Kalimuendo, Soungoutou Magassa et Kiliann Sildillia ont aussi fait leur apparition pour forcer la décision (78e). La France poussait dans la fin de match et essayait de trouver la solution et a réussi à y arriver. Décalé sur la droite de la surface par Rayan Cherki, Kiliann Sildillia centrait en retrait pour Loum Tchaouna qui marquait à bout portant (2-2, 90e +3). L’équipe de France U21 sauve sa dernière impression de l’année 2024 avec ce match nul 2-2 contre l’Allemagne.