Mercato : Mauro Icardi a pris sa décision

La suite après cette publicité

Depuis sa signature définitive au Paris Saint-Germain, contre une somme avoisinant les 50M€, le cas de Mauro Icardi divise. Capable d'enchaîner des séries de buts quand il est bien physiquement et mentalement, l'Argentin de 28 ans peine cependant à se montrer régulier sur la durée, à suffisamment peser sur le jeu de son équipe et ne dispose pas d'un véritable match référence en Rouge et Bleu. En clair, Icardi ne justifie pas le prix dépensé par le club de la capitale pour le déloger de l'Inter Milan et son statut d'attaquant vedette.

Dans les chiffres, le buteur compte 33 buts et 10 passes décisives en 62 apparitions avec le maillot du PSG depuis son arrivée en prêt en septembre 2019. Visuellement, le natif de Rosario donne surtout l'impression d'être trop peu impliqué dans l'élaboration des actions pour briller au plus haut niveau (là où le PSG veut durablement s'installer).

Mauro Icardi assure qu'il reste !

C'est donc assez logiquement qu'à peine un an après sa signature officielle, les premières rumeurs de transfert ont vu le jour. En Italie, notamment. Là où il est devenu un attaquant de renommée internationale avec pas moins de 121 réalisations en Serie A. Récemment, nous vous révélions en exclusivité que la Juventus Turin avait lancé une opération pour le rapatrier. Dans le même temps, La Repubblica dévoilait des discussions entre l'AS Roma et Wanda Nara, son épouse et agent.

Mais si tout semblait indiquer que l'aventure de Mauro Icardi à Paris touchait à sa fin - le PSG étant qui plus est vendeur -, le joueur effectue un rétropédalage étonnant ces derniers jours. Après avoir réaffirmé son envie de remporter des trophées avec le club francilien au média du club, l'Argentin vient de mettre un terme aux rumeurs sur son compte Instagram, en déclarant qu'il resterait un joueur du Paris Saint-Germain : « cette saison, la prochaine et la prochaine ! Cela n’a jamais fait de doute ! » Cela tombe bien, le PSG aura bien besoin de lui dès demain pour le Trophée des Champions face au LOSC. Pour, pourquoi pas, enfin lancer une histoire qui bat de l'aile depuis son commencement.