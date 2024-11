Cristiano Ronaldo fait mieux que Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé

Pour la première fois en 21 ans, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ne figuraient pas dans la liste des trente candidats au Ballon d’Or, mais les deux légendes restent toujours bien en place dans le traditionnel classement des footballeurs les mieux payés de 2024. Comme chaque année, le magazine Forbes a dressé son top 10 et e Portugais et l’Argentin restent solidement en tête. Forbes a ajouté les salaires perçus par les clubs (salaire de base, primes et, dans certains cas, les accords sur le droit à l’image) aux revenus hors terrain (sponsors, apparitions publiques, business personnels). Ronaldo est en tête du classement avec 285 millions de dollars sur l’année. Le Portugais touche un salaire monstrueux à Al-Nassr (220 millions par an), en plus de son image très populaire. Avec 900 millions de followers sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo est en effet l’athlète le plus suivi de la planète. Les partenariats avec Nike, Herbalife et Whoop font le reste. Sans oublier les hôtels, parfums et sous-vêtements de la marque CR7.

Au total, Cristiano Ronaldo gagne plus du double de celui de son grand rival Lionel Messi. Le champion du monde argentin surpasse cependant le Portugais en termes de partenariats. Aux 60 millions de dollars de salaire versés par l’Inter Miami, l’ancien joueur de Barcelone et du PSG doit ajouter les 75 millions reçus en dehors du terrain. D’Adidas à Apple, en passant par le géant japonais du jeu vidéo Konami, Messi revendique un portefeuille de collaborations très chargé. Le mois dernier, Lionel Messi a également lancé 525 Rosario (du nom de sa ville natale et de l’adresse de sa maison familiale), une société de production qui ambitionne de devenir une référence dans l’industrie du divertissement. A la troisième place suit Neymar (110 millions au total). Les Français Karim Benzema (96 millions) et Kylian Mbappé (83 millions) complètent le première partie du classement.