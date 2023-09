EdF Espoirs : Thierry Henry envoie un message à Hugo Ekitike

La suite après cette publicité

Comme Didier Deschamps avec les A, Thierry Henry, nouveau sélectionneur des Espoirs, s’est présenté en conférence de presse ce lundi à Clairefontaine. Le champion du monde 98 a évoqué plusieurs sujets d’actualité. Il a aussi été questionné sur des cas particuliers comme celui du Parisien Hugo Ekitike (21 ans), mis à l’écart dans la capitale et sélectionnable avec les Bleuets. Ses propos sont relayés par RMC Sport.

«Je ne vais pas raconter la discussion que l’on a eue, mais il sait ce qu’il doit faire. Non pas ce que j’attends: juste ce qu’il doit faire. On verra bien ce qu’il va se passer, mais ce n’est pas évident de se retrouver dans ce genre de situation. Il faut quand même se rappeler qu’il y a un an, un an et demi, tout le monde le voulait. On a eu une discussion franche, il a tenu quelques propos qui m’ont intéressé. On verra… Mais le combat à Paris devant va être terrible. On sait qu’il y en a un (Mbappé) qui va jouer, en tout cas.» Le message est passé…