Malgré Al-Nassr et la MLS, Luka Modric veut rester au Real Madrid !

Un exemple de longévité nous est donné par Luka Modric. À 37 ans, le milieu de terrain croate n’a toujours pas perdu de sa superbe et l’a montré tout au long de cette première partie de saison, que ce soit en club ou en sélection. En effet, sous les couleurs de la Croatie, le numéro 10 merengue a confirmé que l’âge n’était qu’un chiffre, se montrant comme un véritable leader technique dans la sélection dirigée par Zlatk Dalic, qui a terminé troisième de la dernière Coupe du Monde au Qatar. Une belle confirmation pour l’équipe au Damier, finaliste du Mondial russe en 2018.

En effet, celui qui a rejoint la Maison Blanche à l’été 2012 reste un titulaire important sous les ordres de Carlo Ancelotti, avec 15 présences dans le onze de départ sur ses 19 rencontres disputées entre la Liga et la Ligue des Champions. Il est même auteur de 5 buts et 3 passes décisives avec le club de la capitale, à égalité de points avec le leader, le FC Barcelone, en championnat et qualifié pour les huitièmes de Ligue des Champions avec une première place acquise devant le RB Leipzig. De quoi lui donner envie de poursuivre son aventure en Espagne, malgré des offres alléchantes - financièrement parlant - venues de l’étranger…

Selon les dernières indiscrétions de Marca, les dirigeants de la formation saoudienne d’Al-Nassr, qui a déjà recruté gratuitement Cristiano Ronaldo cet hiver, se seraient rendus à Madrid pour étudier la possibilité de s’offrir l’international aux 162 sélections (23 buts). En effet, l’actuel leader du championnat d’Arabie Saoudite souhaiterait regrouper des Merengues, puisqu’ils tenteraient également le coup Sergio Ramos pour l’été 2023. Les Jaune et Bleu ne désespéreraient pas, quelle que soit la décision du Croate, puisqu’ils pourraient réessayer de le signer… en 2024.

Car oui, le quintuple vainqueur de la Ligue des Champions serait prêt à tout pour rester au Real Madrid et prolonger ainsi son bail d’une saison supplémentaire. Le quotidien madrilène nous informe également que le joueur de 37 ans se sentirait respecté au sein du club, qui le considérerait également comme un élément clé au sein de l’effectif. De bons signes qui pencheraient donc vers une prolongation d’une saison supplémentaire pour Luka Modric, aussi pisté par la MLS, avec un intérêt de l’Inter Miami. La piste a été écartée par le principal intéressé, estimant qu’il est toujours capable de performer au haut niveau. L’histoire d’amour entre LM10 et le RMFC n’est pas prête d’être terminée…