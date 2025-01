Saint-Gall a reçu une offre de 8 M€ pour Willem Geubbels !

Il y a un peu plus d’un an, Willem Geubbels se confiait dans nos colonnes sur son bonheur de retrouver des sensations et son meilleur niveau. Il faut dire que depuis son arrivée à Saint-Gall, l’ancien grand espoir de l’OL et de l’AS Monaco est comme un poisson dans l’eau. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat suisse, l’attaquant français de 23 ans fait l’objet de nombreuses convoitises que ce soit du côté de l’Angleterre ou de l’Allemagne.

Selon nos informations, Saint-Gall a reçu une offre de 6 M€ de la part de l’Union Berlin (actuel 14e de Bundesliga), une offre de Luton Town de l’ordre de 8 M€ (actuel 23e de Championship) et une offre de 4 M€ de la part des Blackburn Rovers (7e de Championship). Autant d’offres balayées d’un revers de la main par le club suisse qui compte sur son buteur français, alors qu’il vient de recruter Jean-Pierre Nsamé. L’attaquant camerounais, véritable star en Suisse et ancien serial buteur des Young Boys, a signé pour épauler Geubbels sur le front de l’attaque. Reste à savoir combien de temps Saint-Gall pourrait résister aux assauts des clubs intéressés, qui n’ont pas dit leur dernier mot. Selon nos informations, Sunderland, qui est séduit par les qualités de l’ancien Monégasque, prépare de son côté une offre de transfert…