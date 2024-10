Manchester United : Erik ten Hag en a ras-le-bol des blessures

Depuis le début de saison, Manchester United enchaîne les contre-performances. Alors que de belles attentes étaient placées sur le club après un mercato alléchant et une fin de saison dernière plutôt réussie, les Red Devils n’y arrivent plus. Déjà en difficulté avant cette nouvelle cuvée rude, Erik Ten Hag est au cœur de toutes les critiques des fans mancuniens. Encore tenu en échec ce jeudi face à Fenerbahce pour la troisième fois cette saison en Europa League (1-1), les pensionnaires d’Old Trafford n’arrivent même pas à décoller sur la scène continentale. Et forcément, l’étau continue de se resserrer autour du technicien néerlandais qui s’est défendu ce vendredi et a remis la faute sur les blessures pour justifier un début de saison calamiteux :

«L’importance des blessures sur notre début de saison ? Oui, cela nous freine dans notre niveau et aussi dans notre position dans le championnat. Parce que, lorsque vous n’avez pas les joueurs disponibles, vous ne pouvez pas aligner la meilleure équipe et c’est ce qui nous retient en ce moment. Nous avons besoin de plus de joueurs disponibles, et ensuite nous devons travailler ensemble sur ce point. C’est-à-dire les joueurs, le staff technique, tout le reste du staff. Nous devons faire mieux et avoir plus de joueurs disponibles parce que nous savons que lorsque nous les avons, nous sommes une équipe très difficile à jouer, et lorsque nous les avons, nous pouvons vraiment, vraiment réussir. Et c’est ce que nous avons démontré au cours des deux derniers mois.» Douzième de Premier League, Manchester United est orphelin de Luke Shaw, Leny Yoro et Tyrell Malacia depuis le début de saison. Ces dernières semaines, Kobbie Mainoo, Harry Maguire et Mason Mount ont également rejoints l’infirmerie alors qu’Antony est sorti sur civière ce jeudi en Turquie…