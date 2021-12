Le PSG va tenir une réunion pour évoquer le mercato

La suite après cette publicité

Le mercato arrive alors forcément pour l'une de ses dernières conférences de presse de l'année, Mauricio Pochettino a été interrogé à ce sujet. Alors que le PSG cherchera surtout à dégraisser son effectif (Icardi, Rafinha notamment), l'entraîneur a assuré que des réunions allaient bientôt avoir lieu avec la direction.

«On n'a pas encore parlé. Après Lorient, on aura des réunions et on prendra les décisions que nous jugerons les meilleures pour rendre l'effectif plus costaud et pour atteindre les objectifs que nous avons.» Au PSG, ça risque de bouger dans les prochaines semaines.

