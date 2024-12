Séville : Jésus Navas honoré pour sa dernière à domicile

La fin d’une ère au Séville FC. Quelques minutes avant le coup d’envoi de son match contre le Celta Vigo, ce samedi en Liga, le club andalou a rendu hommage à l’un des joueurs les plus importants de son histoire : Jésus Navas. Le milieu droit de 39 ans dispute a disputé sa dernière rencontre au stade Sanchez Pizjuán.

Formé en Andalousie, Navas a disputé plus de 340 matchs avec les Sevillistas entre 2003 et 2013, avant de rejoindre Manchester City. De retour à Séville en 2017, il a pris part à plus de 300 rencontres lors de son second passage. Au total, le champion du monde 2010 a inscrit 39 buts et a délivré 119 passes décisives avec le club du sud de l’Espagne et a notamment remporté quatre Ligue Europa (2006, 2007, 2020 et 2023) et une Supercoupe d’Europe (2007). En juillet dernier, Jésus Navas avait annoncé qu’il prendrait sa retraite des terrains à la fin de cette année. Il disputera son ultime match avec Séville, contre le Real Madrid, le week-end prochain, à Santiago Bernabéu.