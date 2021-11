Incidents OL-OM : Vincent Labrune comprend les propos de Jean-Michel Aulas

Dans un entretien accordé à L'Équipe, le président de la Ligue de Football Professionnel Vincent Labrune conçoit le manque de recul de certains patrons de clubs dans le feu de l'action, surtout des situations de crise comme lors de l'Olympico dimanche soir ou du Nice-OM fin août : «Déjà, c'est quelque chose que je comprends. J'ai été six ans président de l'OM et ça m'est arrivé, notamment sur un Marseille-Lyon, épique à l'époque», a déclaré l'ancien dirigeant marseillais dans les colonnes du quotidien sportif, avant de poursuivre.

«J'ai eu un peu le même type de réaction que Jean-Pierre (Rivère) et Jean-Michel (Aulas). De bonne foi, je n'étais pas au courant qu'il y avait une mini-potence de Mathieu Valbuena dans les tribunes du stade. Quand on est dans l'action, on n'a pas accès à toutes les données et parfois, on manque de hauteur. Ceci dit, quand on est la LFP, on doit en prendre, alors que les présidents de clubs ont des circonstances atténuantes en réagissant parfois maladroitement. Mais il ne faut pas être aveugle non plus», a-t-il ajouté.