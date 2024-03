Lille : des burgers en hommage à Eden Hazard

Ce dimanche, Lille reçoit Rennes à 17h05 pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Une rencontre qui fait office de journée hommage à Eden Hazard. Retraité depuis cet été, l’ailier belge passé au sein du club nordiste entre 2005 et 2012 va recevoir un joli hommage lors de cette partie.

Les Dogues ont prévu plusieurs petites attentions lors de ces festivités avec une interview d’avant-match du joueur, l’inauguration d’un terrain à son nom au centre d’entraînement du Domaine de Luchin ainsi que la divulgation d’une fresque à l’effigie d’Eden Hazard. Dans les tribunes également on pourra voir des célébrations autour du joueur et même à la buvette avec des Éco Cups collectors à l’effigie du joueur et des burgers où un marquage spécial (le maillot d’Eden Hazard dessiné sur le pain) sera effectué.