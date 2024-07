Nice d’accord avec West Ham pour Todibo… qui préfère la Juventus !

Et si la carrière de Jean-Clair Todibo prenait un nouveau tournant dans les jours à venir ? Brillant lors de l’exercice 2022-2023 avec l’OGC Nice, le défenseur français a pris de l’épaisseur ces derniers mois. Après avoir honoré sa première convocation avec l’équipe de France le 12 septembre dernier, l’ancien joueur du FC Barcelone et de Schalke 04 a confirmé sur la durée avec les Aiglons. Si le Gym a bouclé la saison passée avec la meilleure défense du Championnat de France, c’est en partie grâce à l’apport de Jean-Clair Todibo.

Par sa lecture du jeu, sa rigueur dans les duels et sa régularité dans ses performances, Jean-Clair Todibo est plus que jamais considéré comme l’un des meilleurs joueurs à son poste dans l’Hexagone. Conséquence, le natif de Cayenne est aujourd’hui victime de son succès. Et alors qu’il vient d’achever son troisième exercice sous les couleurs niçoises, le joueur de 24 ans suscite de nombreuses convoitises sur ce mercato estival et dispose même d’un bon de sortie dans la mesure où la cellule de recrutement azuréenne s’est déjà mise en quête de son remplaçant (Jonathan Gradit, Teden Mengi ou Maxence Lacroix sont les pistes les plus récentes).

Nice et West Ham tiennent un accord, Todibo veut la Juventus

Si plusieurs clubs se bousculaient déjà au portillon pour tenter de l’enrôler à l’instar du Bayer Leverkusen et du Borussia Dortmund, nous vous révélions le 12 juillet dernier que le dossier Jean-Clair Todibo s’accélérait sous l’impulsion de clubs de Premier League et de Serie A. Ces dernières heures, West Ham, qui est intéressé de longue date par l’international tricolore, est passé à l’action et a même trouvé un accord avec l’OGC Nice pour un prêt avec option d’achat obligatoire à hauteur de 35 M€ (+bonus) selon nos informations. À la base, West Ham avait soumis une première offre de transfert avant que Nice ne refuse. Mais la signature du défenseur Max Kilman en provenance de Wolverhampton a fait peur au club azuréen qui est revenu aux nouvelles pour Todibo. Les Hammers ont ouvert la porte pour un prêt avec option d’achat qui a été validé par le Gym. Une belle passe d’armes entre les deux formations favorable au club londonien. De quoi régler définitivement le feuilleton Todibo ?

Rien n’est moins sûr puisque le principal intéressé n’est pas spécialement enclin à rejoindre les Hammers. Son cœur balance clairement du côté de la Juventus Turin comme nous vous le révélions la semaine dernière. Déjà le mois dernier, le club turinois et le représentant du joueur avaient noué de premiers et solides contacts. Ces dernières heures là encore, les positions se sont rapprochées. La Juve et Thiago Motta ont fait du roc défensif tricolore leur priorité défensive tandis que l’ancien Barcelonais en a fait de même et veut rejoindre la cité turinoise. Des contacts sont à prévoir entre la Juventus et Nice dans les prochaines heures. Ce dossier est loin d’en être à son épilogue. Reste que si les discussions venaient à prendre une issue favorable, le club turinois réaliserait un énième coup de force sur ce marché des transferts, et ce, après avoir débauché Khéphren Thuram. Pour rappel, le milieu de terrain français s’est engagé pour les cinq prochaines saisons dans le Piémont au début du mois de juillet contre environ 25 M€.