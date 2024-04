Tottenham discute avec de nouveaux investisseurs

Huitième de la saison dernière de Premier League, Tottenham Hotspur n’a pas eu les résultats sportifs et économiques espérés. L’exercice de la saison dernière s’est avéré être dans le rouge. Malgré des bénéfices en hausses, les dépenses ont été plus importantes. Au total, les Spurs ont perdu 86,8 millions de livres sterling (100 millions d’euros) d’après les résultats publiés par le club. Les règles de rentabilité et de durabilité (RPS) de la Premier League poussent les dirigeants des Spurs à vouloir chercher de nouveaux investisseurs comme l’a annoncé Daniel Levy, le président du club.

« Pour capitaliser sur notre potentiel à long terme, continuer à investir dans les équipes et entreprendre de futurs projets d’investissement, le club a besoin d’une augmentation significative de ses fonds propres. Le conseil d’administration et ses conseillers, Rothschild & Co, sont en discussion avec des investisseurs potentiels. Toute proposition d’investissement recommandée nécessiterait le soutien des actionnaires du club » a-t-il communiqué. Le président londonien des Spurs de Tottenham aimerait attirer des investisseurs européens pour assurer la pérennité de son club.