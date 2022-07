Bayern : Oliver Kahn confirme un accord avec le Barça pour Robert Lewandowski

La suite après cette publicité

Dans des propos récoltés par BILD, le président du Bayern Munich Oliver Kahn a confirmé l'accord trouvé avec le FC Barcelone pour le transfert de Robert Lewandowski (33 ans) : «en fin de compte, le FC Barcelone a proposé une somme qui rend la vente de Lewandowski absolument sensée pour nous. De plus, nous avons récemment connu un grand succès sur le marché des transferts et signé un joueur de classe mondiale pour l'attaque de Sadio Mané. Nous avons donc conclu un accord avec le FC Barcelone. Jusqu'à présent, uniquement verbalement, le contrat est toujours en cours.»

Le dirigeant bavarois se confie également sur les coulisses de la négociation, affirmant que le Bayern était en position de force : «il s'agit toujours de ce qui est le mieux pour le FC Bayern, le club, l'équipe et les fans. Mon travail consiste uniquement à toujours donner le meilleur au FC Bayern. Nous avons toujours agi en position de force. Et à la fin, nous avons estimé qu'il valait mieux donner à Robert la permission de partir. Au Bayern, on peut très bien vivre avec ça.» La fin du feuilleton approche.