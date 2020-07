Juninho s'en prend violemment à Neymar

Juninho n'est pas qu'un simple acteur du monde du football. Engagé politiquement, il n'hésite pas à prendre des positions sur des sujets de société. Opposant déclaré au président brésilien Jair Bolsonaro, à l'inverse de la plupart des joueurs auriverdes qui se sont prononcés favorablement à l'élection de l'ancien militaire, l'actuel directeur sportif de l'OL a de nouveau pris la parole pour évoquer cette fois-ci le racisme latent dans son pays, mais aussi dans une large partie du globe. Au cours de cet entretien accordé au Guardian, le dirigeant de 45 ans a abordé d'autres sujets sociétaux, touchant directement et indirectement le football et notamment celui de l'argent.

La suite après cette publicité

«Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent, mais en Europe, ils ont une mentalité différente. Inconsciemment, j'ai fait mon plan de carrière parce que je voulais aller dans un autre grand club au Brésil, et pas seulement pour faire du sport. On m'a appris à aller vers qui me paierait le plus. C'est la voie brésilienne», déplore Juninho avant de prendre l'exemple de Neymar. «Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange. Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain, pour faire preuve d'un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Le problème est que l'ordre établi au Brésil, c'est une culture d'avidité. On veut toujours plus d'argent. C'est ce qu'on apprend et ce que nous avons appris. »

Juninho : «Neymar est venu au PSG juste à cause de l'argent»

Il fait de la star du PSG un pur produit de cette société brésilienne qui est travestie par l'argent. Mais est-il victime de ce système ou un acteur ? Sans doute un peu des deux répond Juninho, qui lui demande plus de responsabilités de par son statut. «C'est tout simplement ce qu'il a appris. Je dois faire la différence entre Neymar en tant que joueur et Neymar en tant que personne. En tant que joueur, il est dans le top 3 mondial, au même niveau que Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Il est rapide, coriace, peut marquer et faire des passes décisives comme un vrai numéro 10. Mais en tant que personne, je pense qu'il est coupable parce qu'il a besoin de se remettre en question et de grandir. Pour le moment, cependant, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire », regrette-t-il.

L'ancien milieu de terrain se revendique de la vieille école. Sans tomber dans le "c'était mieux avant", il espère voir à l'avenir des joueurs ultra-médiatisés utiliser leur notoriété pour s'emparer de sujets de société qui comptent à ses yeux, comme peut le faire par exemple un Marcus Rashford. Selon lui, les joueurs de football ne sont pas des modèles mais peuvent servir à guider la jeunesse de ce monde. Le Guardian raconte d'ailleurs que Juninho a fondu en larmes après 30 minutes d'une interview qui a duré 2h30 lorsque la situation sanitaire au Brésil a été évoquée. En proie à une épidémie qui est désormais hors de contrôle, le pays a pour le moment échoué dans sa lutte contre le Covid-19. Comme quoi, Juninho n'est pas qu'un simple directeur sportif d'un club de football. Mais seul, il ne pourra pas grand chose pour faire évoluer les mentalités.