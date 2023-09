Arsenal - Tottenham : les compositions officielles

C’est le choc du week-end en Premier League ! Ce dimanche, Arsenal accueille sur sa pelouse de l’Emirates Stadium son grand rival, Tottenham, pour le compte de la 6ème journée de championnat d’Angleterre. Un North London Derby très attendu dans le royaume entre deux formations en grande forme, pratiquant un football attrayant depuis le début de la saison. Et pour cause, Gunners (4e, 13pts) et Spurs (2e, 13pts), actuellement au coude à coude au classement en Premier League, n’ont pas encore connu l’odeur de la défaite en championnat et ont continué à surfer sur leur excellente dynamique le week-end dernier après la trêve internationale. Arsenal a en effet dominé Everton sur la plus petite des marges (0-1), tandis que Tottenham à pris le meilleur sur Sheffield United (2-1). L’objectif est clair pour les deux formations, sortir vainqueur de ce Derby de Londres et ainsi prendre de l’avance sur leur rival au classement.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 15h00. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, trois jours après avoir remporté son premier match de la saison en C1 face au PSV Eindhoven (4-0), Mikel Arteta a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-3-3. Sans grande surprise, William Saliba est aligné en défense centrale avec Gabriel. Le milieu de terrain est composé de Declan Rice, Fabio Vieira et Martin Odegaard, tandis que Buyako Saka, Gabriel Jesus et Eddie Nketiah sont titulaires en attaque. Du côté des Spurs, Ange Postecoglou ne bouleverse pas ses bonnes habitudes depuis son arrivée et aligne un système en 4-2-3-1. La ligne offensive est emmenée par Brennan Jonhson, titulaire en pointe. Ce dernier sera épaulé par Dejan Kulusevski, James Maddison et Heung-Min Son. Respectivement anciens joueurs du LOSC et du FC Metz, Ives Bissouma et Pape Matar Sarr sont alignés devant la défense.

Les compositions :

Arsenal : Raya – White, Saliba, Gabriel, Zinchenko – Odegaard, Rice, Vieira - Saka, G.Jesus, Nketiah.

Tottenham : Vicario - Porro, Romero, Van de Ven, Udogie - Sarr, Bissouma - Kulusevski, Maddison, Solomon - Son.

