Liga : la Real Sociedad, un leader qui ne surprend personne

Les amateurs de foot ne suivant pas la Liga outre mesure sont probablement surpris lorsqu'ils jettent un œil au classement du championnat espagnol. Effectivement, c'est la Real Sociedad qui caracole en tête, devant le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et un FC Barcelone largué. En revanche, les amateurs du football ibérique eux ne seront pas vraiment surpris de cette première place trustée par l'équipe basque. Effectivement, l'équipe de Saint-Sébastien était déjà impressionnante la saison dernière, avant de chuter suite à la reprise du foot après le confinement. Une trêve obligée qui a coupé une superbe dynamique et a fait mal à ce groupe jeune, pourtant bien parti pour décrocher une place pour la Ligue des Champions. L'écurie de Saint-Sébastien a finalement dû se contenter d'un ticket pour l'Europa League.

L'été a été calme sur la cote basque, où on a misé sur la stabilité. David Silva est ainsi venu remplacer Martin Odegaard, reparti à Madrid, dans celui qui était considéré comme l'un des gros coups du mercato. Et ça se confirme. Diego Llorente s'en est aussi allé à Leeds, mais bien qu'il soit un défenseur de qualité, ses prestations dans la charnière centrale étaient un compliquées lors de la saison écoulée, à tel point qu'il avait souvent démarré les rencontres depuis le banc. D'autres joueurs, avec un rôle secondaire, sont revenus de leurs prêts, mais Imanol Alguacil s'appuie sur la même base que la saison dernière. Un noyau dur composé du jeune portier Alex Remiro, "chipé" au voisin et rival Athletic il y a un an, du neo-international Mikel Merino au milieu pour accompagner un Silva qui a déjà pris les commandes de l'équipe et des individualités de taille en attaque, avec Mikel Oyarzabal, Portu, ainsi qu'Alex Isak et Willian José qui se disputent la pointe de l'attaque.

Un collectif parfaitement rôdé

Autour de tout ce beau monde, de nombreux joueurs, souvent jeunes, qui brillent aussi. Il ne s'agit pas d'éléments qui viennent combler les trous, mais de joueurs qui apportent un vrai plus. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'ils sont pratiquement tous formés au club ! Dix-sept joueurs de l'effectif professionnel actuel sont ainsi passés par Zubieta, le centre de formation txuri-urdin. Un groupe très jeune encadré par quelques tauliers, pour une alchimie qui permet à tout le monde d'exploiter au maximum son potentiel. Aihen Muñoz (23 ans) s'est ainsi emparé de la place de latéral gauche titulaire devant Nacho Monreal, tout comme Andoni Gorosabel à droite. Un quatuor défensif 100% formé au club, puisque le Français Robin Le Normand (23 ans) et Aritz Elustondo (26 ans composent la charnière centrale).

En parlant de la défense des Bleu et Blanc, elle a souvent été un point faible. Pas plus tard que la saison dernière, elle a ainsi coûté de nombreux points, mais cette saison, les Basques sont la deuxième meilleure défense de Liga. C'est la grosse "nouveauté" de la saison du côté d'Anoeta, bien plus que cette animation offensive déjà flamboyante. Paradoxalement, sur le papier du moins, c'est peut-être la défense la moins flamboyante qu'a connu le club basque, qui a vu des défenseurs comme Íñigo Martínez, Diego Llorente, Hector Moreno ou Diego Reyes revêtir sa tunique ces dernières années. D'autant plus que les joueurs alignés devant l'arrière-garde n'ont pas vraiment un profil défensif. Des progrès qui ne s'expliquent donc pas vraiment par l'arrivée d'un roc en défense, ou la mise en place d'un nouveau système. Et forcément, tout ça ne dit que du bien du travail d'Imanol Alguacil, qui, peu à peu, parvient à effacer les lacunes individuelles et collectives de ses troupes.

Et devant alors ?

Inutile de revenir sur ce que peut apporter David Silva à une équipe. Si la Real Sociedad a inscrit 14 buts sur ses 4 dernières rencontres de championnat, étant la meilleure attaque de la ligue, c'est en bonne partie à cause de l'intégration réussie du Canarien. Contrairement à son prédécesseur norvégien, certes talentueux mais un peu irrégulier, l'ancien Citizen assure un contrôle du match et de l'équipe tout au long des 90 minutes, en plus d'être un peu moins soliste que la pépite madrilène. Que dire de Mikel Merino qui, match après match, s'affiche comme un sérieux candidat à un ticket pour l'Euro U21, avec son profil de box to box doté d'un cerveau et d'une technique de numéro 10. Et forcément, sur les ailes, le duo Oyarzabal-Portu se régale encore plus. Sans parler de la nouvelle pépite, Martin Zubimendi (21 ans), la sensation de la saison dans l'entrejeu basque, avec un profil qui n'est pas sans nous rappeler un certain Sergio Busquets... Le taulier Asier Illarramendi risque d'avoir du mal à récupérer sa place à son retour de blessure. Sur les ailes, Ander Barrenetxea, 18 ans seulement, semble lui aussi promis à un bel avenir.

Un collectif déjà fort, auquel Alguacil a réussi à ajouter un peu d'huile dans les rouages pour que le tout soit encore plus fluide et performant. Effectivement, il ne s'est pas juste contenté de reconduire ce qui avait marché la saison dernière et de juste intégrer David Silva et quelques jeunes à son 4-3-3 (souvent lu comme un 4-2-3-1 en fonction du positionnement d'Odegaard et de Silva désormais). Compétition européenne oblige, le jeune tacticien a dû commencer à apprendre à composer avec un calendrier surchargé et des matchs tous les 3/4 jours, et les nombreux joueurs un peu moins habituels comme le Belge Adnan Januzaj ou le milieu de la maison Jon Guridi répondent présent lorsqu'ils ont des opportunités. Avec une philosophie de club remarquable, un jeu particulièrement spectaculaire dans une Liga qui manque de paillettes et de nombreuses pépites, la Real Sociedad risque d'être l'équipe à la mode pendant longtemps de l'autre côté des Pyrénées.