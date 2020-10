Serie A : la Sampdoria surprend l'Atalanta

Pour le compte de la 5e journée de Serie A, l'Atalanta Bergame accueillait sur sa pelouse la formation de la Sampdoria dans un duel pouvant paraître déséquilibré sur le papier. Et pourtant, dans le début de match, ce sont bien les Génois qui se montraient les plus dangereux, et voyaient leur bonne entame de match être récompensée par l'ouverture du score de l'éternel Fabio Quagliarella (37 ans, 13e minute). Dominateurs tout au long du premier acte, les visiteurs n'étaient pas loin de creuser l'écart peu avant la pause sur penalty, mais le premier buteur de la rencontre voyait son tir être repoussé par Marco Sportiello (45e). Au retour des vestiaires, alors que l'on s'attendait à un sursaut des joueurs de l'Atalanta, c'était une nouvelle fois les visiteurs qui rentraient le mieux dans ce second acte.

Ces derniers finissaient même par être récompensés à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Morten Thorsby qui offrait le second but à son équipe d'une tête surpuissante (59e). Jamais réellement rentrée dans son match, la formation de l'Atalanta voyait son buteur vedette Duvan Zapata réduire l'écart à dix minutes de la fin du temps réglementaire sur penalty (80e). Malgré cette réduction du score, ce sont bien les hommes de Claudio Ranieri qui avaient le dernier mot. Jakub Jankto y allait de son but dans les dernières seconde de la rencontre et assurait les trois points à son équipe (90e+1, 1-3). En revanche, c'est une sacrée contre-performance pour les hommes de Gasperini qui conservent néanmoins provisoirement leur 3e place au classement.