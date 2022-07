L'ASSE recrute Mathieu Cafaro

Descendu en Ligue 2, Saint-Etienne veut se reconstruire pour remonter au plus vite. Un nouveau renfort va les aider dans cette mission. «Après Dylan Chambost, Anthony Briançon et Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro devient la quatrième recrue estivale de l’AS Saint-Étienne. Comme les néo-Stéphanois précédemment cités, le natif du Cher connaît parfaitement la Ligue 2 BKT. Champion en 2017-2018, il a d’ores et déjà goûté aux joies de la montée avec le Stade de Reims. Un titre qui lui avait alors permis de retrouver l’élite du football français, qu’il avait découverte sous les couleurs du Toulouse FC, à l'âge de 18 ans. Rémois pendant cinq années, le joueur passé par le Pôle Espoirs Châteauroux disputera au total 91 rencontres en Rouge et Blanc avant de prendre la direction de la Belgique. Au Standard de Liège depuis l'hiver dernier, Mathieu Cafaro a cumulé 12 apparitions de Jupiler Pro League en deuxième partie de saison, inscrivant deux buts et délivrant autant de passes décisives. Milieu de terrain offensif, Mathieu Cafaro rejoint désormais les Verts sous la forme d'un prêt avec option d’achat. Il portera le numéro 18», peut-on lire sur le communiqué de presse.

Interrogé sur le site officiel du club, le joueur était forcément aux anges. «Je suis très heureux de rejoindre un club comme l'AS Saint-Étienne. Mes premiers pas ici se passent très bien. J'attends désormais avec impatience de rencontrer mes nouveaux coéquipiers et de débuter cette saison avec ce maillot Vert». Une saison où les Verts auront plusieurs missions. Retrouver l'élite et reconquérir le coeur d'une partie des supporters déçus des résultats sportifs et de la gestion du club.